Новости
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В минувший понедельник на заводе ОАО «ТАИФ-НК» в Нижнекамске президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске производства на полную...
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Сегодня в Казани пройдет деловая встреча представителей властей города и республики с руководителями международной сети отелей FairmontRafflesHote...
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«Татнефть» в I квартале 2012 года уменьшила выручку от реализации нефти на 4,9 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что составил...
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В Стамбуле татарстанская делегация – руководители крупнейших татарстанских компаний, банков, члены Правительства и Аппарата Президента РТ – приняла...
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6 и 7 июня в отеле Корстон в Казани пройдёт Пятый Российско-Японский Инвестиционный Форум, который является ключевым мероприятием двустороннего рос...
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На секции «Нанотехнологии в области энергоэффективности» на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC-2012) были обсуждены...
Бизнес
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Пятница Июль 20
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В рамках председательства России на форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Казани проходит совещание министров. Форум АТЭС объединяет экономики 21 страны самого разного уровня развития, в том числе Австралии, США, Канады, КНР, Японии, Мексики, Индонезии и ряда других. Росси...
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Воскресенье Июль 15
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Сегодня «Мантрак Восток» - официальный дилер компании «Катерпиллар» (Caterpillar) в Поволжье, открыл дилерский центр в Казани. На вопросы о том, как присутствие компании повлияет на региональный рынок, отвечали: генеральный директор «Мантрак Восток» Адель Селим, президент «Катерпиллар Евразия» Му...
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Четверг Июль 12
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Сегодня прошла встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и президента компании «Макдоналдс» в России и Восточной Европе Хамзата Хасбулатова. Во встрече так же приняли участие Мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Департамента внешних связей Президента РТ - помощник Президента РТ...
Спорт
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В Московской области в городе Ерино прошли всероссийские соревнования по бегу. На дистанции 5 тысяч метров татарстанская спортсменка Татьяна Шутова завоевала серебряную медаль Кубка России. Татьяна...
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Баскетбольный клуб УНИКС заключил двухлетний контракт с 27-летним центровым афинского "Панатинаикоса" Яном Вуюкасом. Рост игрока составляет 211 см. В период с 2003 по 2007 годы Вуюкас выступал за ко...
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Место руководителя челнинской команды автогонщиков после ухода ее основателя и лидера, руководившего коллективом на протяжении 25-ти лет, Семена Якубова, занял его ученик Владимир Чагин. Кандидатура...
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Причем, вышеназванная сумма не включает в себя такие сопутствующие расходы, как фармакология, амуниция и тому подобное. Об этом, равно как и многом другом, поведал сегодня на встрече с журналистами...