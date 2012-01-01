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Отправлено admin Пн, 07/30/2012 - 16:29
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Вернемся к уже упоминавшемуся примеру с испорченным чертежом
Рассмотрим четвертый тип упражнений на отношение
БЕСЕДА ОБ АРБЕНИНЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ СЧИТКИ (21 августа 1911 г.)
Мы подробно рассмотрели пример упражнения на перемену отношения к вещи (шапка). По этому же примеру может быть построен целый ряд подобных упражнений
«МАСКАРАД» НА СЦЕНЕ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ТЕАТРА
В чем же, однако, должна заключаться эта внутренняя работа?
О ПОДГОТОВКЕ К ПОСТАНОВКЕ> (1911 г.)
Упражнения на отношение и оценку факта
Еще пример
СУЛЕРЖИЦКИЙ
ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК> (1915 г.)
Воспитание сценической веры
Варвару автор выводит на сцену закутанной в платок
Приведем несколько примеров таких упражнений
Обходя с большою осторожностью рифы публицистической критики, я отыскивал для вас те строки о «Грозе» первого спектакля, которые помогли бы вам почувствовать тон тогдашней игры, подарившей Островскому успех в вечер 2 декабря 1859 года
Воспитание сценической свободы
Бенуа признается: «Действительно важно было отказаться в «сценическом комментарии» к драмам Пушкина от излишней, от затуманивающей сложности, от утяжеления в психологии
Кроме того, можно создавать необходимые препятствия и не меняя состава аудитории, следующим образом
Манифест Пушкина — сплетение двух лейтмотивов: театр — условен и театр — народен
Переходим теперь ко второму этапу работы — к воспитанию сценического внимания
«Неуспех драмы моей огорчил бы меня», так писал Пушкин, отдавая «Бориса Годунова» на суд публики
Вторую группу упражнений составляют упражнения на чисто внутреннее внимание
«Истинный вкус состоит в чувстве соразмерности и сообразности»
При последующих упражнениях учащимся может быть дана возможность самим избирать объект и составлять план
«Художественный театр есть орган чересчур вещественных материальных исканий, почти что обывательской психологии»
Курс этих упражнений можно разделить на два основных этапа: первый — развитие и укрепление внимания вообще, второй — развитие собственно сценического внимания
Хоть бы знать, сколько фигур в этой игре с подменами выставил нам БенуаФреголи ?
Воспитание сценического внимания
БЕНУАРЕЖИССЕР (1915 г.)
Необходимость создания таких пауз можно обнаружить почти в каждой пьесе
СВЕРЧОК НА ПЕЧИ, ИЛИ У ЗАМОЧНОЙ СКВАЖИНЫ (1914—1915 гг.)
Методическое примечание
А. Н. СКРЯБИН> (1915 г.)
Использование предмета. Известен закон театра: только тот предмет нужен на сцене, который вступает в определенную (внутреннюю или внешнюю, психологическую или физическую) связь с актером
А. К. ЛЯДОВ> (1914 г.)
Постановка «живых картин», выражающих смысл пословиц и поговорок, в комментариях не нуждается
«Орфей» (XXXVII)
Все зависит от того, какую тему выбрать и какие требования предъявить к ее сценическому воплощению
«Поклонение кресту» (XXVIII)
Сначала учащийся должен решить эту задачу в своем воображении
«Арлекин, ходатай свадеб» (XXVI)
Так, предлагаемые упражнения на фантазию могут в дальнейшем перерасти в занятия по курсу художественного чтения. Это может оказаться весьма ценным дополнительным учебным выигрышем
«Пелеас и Meлисанда» (XIX) и «Победа Смерти» (XX)
Упражнения для развития режиссерской фантазии и воображения
«Жизнь Человека» (XVII)
Для развития этой способности мы предлагаем следующие упражнения
«Балаганчик» (XIII)
Интересные записи можно найти в дневниках Е.Б. Вахтангова
«Чудо св. Антония» (XII)
Упражнения на наблюдательность
«Сестра Беатриса» (XI)
Режиссерские упражнения
«Вечная сказка» (X)
Но что же такое фантазия?
Актер, наблюдая человеческие действия, мобилизует, как мы уже говорили, главным образом свой мускульный аппарат
«Смерть Тентажиля»
«Крик жизни» (VII)
Режиссерские профессиональные способности
В «Привидениях» (V) и в «Каине» (VI)
Основным предметом искусства, его смыслом и назначением; в конечном счете является человек
За правой передней ажурной кулисой — на постаменте, покрытом той же голубой материей,— выделялся профиль огромной зеленой вазы, обвитой плющом
ВОСПИТАНИЕ РЕЖИССЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Новый театр ждет прихода нового актера с целым рядом специальных познаний в области музыкальной и пластической
Снисходительное отношение режиссера к качеству выполнения элементарных задач является крайне вредным
Искусству Театра возвращается утраченное Театром искусство формы
Рассмотрим сначала, какие бывают внутренние препятствия в актерском творчестве
Вот на каких лошадях принц и его свита умудрились совершить свое далекое путешествие
Устранение творческих препятствий
Вот манера, которая открывает творящему художнику чудеснейшие горизонты
Работа режиссера над мизансценой
Здесь Мольер запасается такой обличительной силой, с которой потом будут бороться и власть и знать
Пусть говорят актеры
Кинематограф — сбывшаяся мечта людей, стремившихся к фотографированию жизни, яркий пример увлечения квазиестественностью
Застольный период работы над пьесой
Занятые реформированием современного театра мечтают о проведении на сцену принципов Балагана
Форма режиссерских заданий. Показ, объяснение и подсказ
Публика приходит в театр смотреть искусство человека, но какое же искусство ходить по сцене самим собою!
Язык режиссерских заданий — действия
Два кукольных театра
Правильное самочувствие актера на сцене
Реконструкторы старых сцен, черпающие свои знания из забытых теорий сценического искусства, из старых театральных летописей и из иконографии, берутся заставить актера уверовать в силу и значение актерской техники
Как же это происходит?
Чтобы пишущего для сцены беллетриста сделать драматургом, хорошо бы заставить его написать несколько пантомим
Без знания жизни творить нельзя
Л. Я. ГОЛОВИН. Портрет В. Э. Мейерхольда. 1917 г
РАБОТА РЕЖИССЕРА С АКТЕРОМ
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ БАЛАГАН (1912 г.)
Включение в эту работу актеров, участвующих в спектакле, крайне полезно, особенно если при распределении тем учитываются характер и особенности исполняемой данным актером роли
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
Мера накопления фактического материала для каждого художника различна
О ПОСТАНОВКЕ «ЦЕЗАРЯ И КЛЕОПАТРЫ» НА СЦЕНЕ НОВОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА (Рецензия) (1910 г.)
Процесс познания действительности мы уже коротко описали применительно к работе актера над ролью; теперь несколько разовьем эту тему применительно к искусству режиссера
ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ «TPИCTAHA И ИЗОЛЬДЫ» (1910 г.)
Определяя тему, отыскивая ответ на вопрос, о чем в данном произведении говорится, мы можем оказаться поставленными в тупик тем неожиданным для нас обстоятельством, что в пьесе говорится сразу о многом
Сотни восковых свечей в трех люстрах сверху и в двух шандалах на просцениуме, арапчата, дымящие по сцене дурманящими духами
Что было особенно характерно для этих людей?
Случай! Всемогущий счастливый случай!
К ПОСТАНОВКЕ «ДОН ЖУАНА» МОЛЬЕРА (1910 г.)
«СТАРИННЫЙ ТЕАТР» В С.ПЕТЕРБУРГЕ
Федор Таланов погиб за правое дело
НОВЫЙ ТЕАТР
Тема пьесы — борьба за личное счастье и успех в искусстве в среде русской интеллигенции 90-х годов XIX столетия
ТЕАТР ДЕКАДЕНТОВ
Так, через частное Горький раскрывает общее
Несмотря на прочные основы, созданные русскому Театру Гоголем, Пушкиным, Лермонтовым и Островским, преемники этих драматургов одни не хотели, другие не сумели построить на этих основах величественное здание Русской Драмы
Воспользуемся примерами. Однако с двумя важными предупреждениями
Искусство театра вторично
У нас в царствование императрицы Анны Иоанновны русская публика имела счастье видеть подлинные пьесы commedia dell'arte в исполнении отличных итальянских актеров
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