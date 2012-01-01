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Отправлено admin Пн, 07/30/2012 - 16:31
У нас в царствование императрицы Анны Иоанновны русская публика имела счастье видеть подлинные пьесы commedia dell'arte в исполнении отличных итальянских актеров
Репертуар — сердце всякого Театра
Определение темы пьесы, ее идеи и сверхзадачи
Современный русский театр преобразил свой лик лишь в плане техники сцены
Здесь действует фактор времени
У современного театра нет единой аудитории
В чем сущность моей ошибки?
Драматург и публика всегда в борьбе за позицию влияния
Как же определить первое непосредственное впечатление?
Когда народ, занятый устроительством жизни, кладет в основу своих действий силу, тогда возникает проблема — Революция и Театр
Первое впечатление
Большие таланты, воспитанные на Островском, на трагедиях классиков, на пьесах характеров и романтического пафоса
РАБОТА РЕЖИССЕРА НАД ПЬЕСОЙ
Театр в течение трех лет (1905—1908) должен был проделать то, что литература сделала в десяток лет
Режиссер и актер
Э.Г. Крэг — актер чистой крови
О внешнем оформлении спектакля
Макс Рейнхардт сделал смелую попытку поставить Метерлинка совсем условно, до конца
Манера актерской игры — основной технологический вопрос режиссерского замысла
Макс Рейнхардт , устроитель «камерных» спектаклей, пытается изменить крепко установившуюся сценическую технику
О правдоподобии, условности и мастерстве
Вагнер указывает на то, что кубок в его драме подобен факелу Эрота у древних эллинов
Новаторство и мода в режиссерском искусстве
Еще в сороковых годах Вагнер, ища на «страницах великой книги истории» какоенибудь драматическое событие, нападает на эпизоды завоевания королевства Сицилии Манфредом, сыном императора Фридриха II
Содержание, форма и мастерство
В методе работы режиссера большое приближение к архитектору, в методе актера полное совпадение со скульптором, ибо каждый жест актера, каждый поворот головы, каждое движение — суть формы и линии скульптурного портрета
Жанр пьесы и жанр спектакля
Построение просцениума в Байрейте, значительно уступавшее тому, которое осуществлено Фуксом (Kunstlertheater), все же было отмечено Вагнером в том смысле, что фигуры на этом просцениуме представляются в увеличенном виде
Режиссерский замысел
Осуществить мечту Тика, Иммермана, Шинкеля, Вагнера — мечту возрождения характерных особенностей античной и староанглийской сцен — взял на себя Георг Фукс в Мюнхене («Ktinstlertheater»)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕЖИССУРЫ
Домашние этюды
На протяжении всего XIX века проблема эта по временам всплывает, особенно в Германии
Погода
Утро
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Мария Сычева
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Равиль Сайганов
Денис Леонтьев
Ольга Лаврова
Константин Куранов
Алексей Кулешов
Алексей Иванов
Эльвира Ибрагимова
Роман Ерыгин
Мария Веденеева
Григорий Важов
Елена Биктагирова
Марина Бибишева
Анастасия
Ведущие
Работа над внешней характерностью
Музыка, определяющая время всему происходящему на сцене, дает ритм, не имеющий ничего общего с повседневностью
Вскрытие текста
В игре Шаляпина всегда правда, но не жизненная, а театральная
Фантазирование о роли
К ПОСТАНОВКЕ «ТРИСТАНА И ИЗОЛЬДЫ» НА МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ 30 ОКТЯБРЯ 1909 ГОДА
Изучение жизни
Условный театр предлагает такую упрощенную технику, которая даст возможность ставить Метерлинка рядом с Ведекиндом
ДОМАШНЯЯ РАБОТА АКТЕРА НАД РОЛЬЮ
Новый театр снова тяготеет к началу динамическому
Импровизация и фиксирование приспособлений
УСЛОВНЫЙ ТЕАТР
Сценическое общение
Что же значит «пластика, не соответствующая словам»?
Сценическая задача и ее элементы
Свой план режиссер открывает в беседе о пьесе
Замысел роли и отбор действий
Такой «театртреугольник» уподобляет себя симфоническому оркестру, где режиссер является дирижером
Текст и подтекст
ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ УСЛОВНОГО ТЕАТРА
Словесное действие. Логика и образность речи
Весь европейский театр, по мнению Брюсова, за ничтожнейшими исключениями, стоит на ложном пути
«Метод физических действий» Станиславского и «биомеханика» Мейерхольда
Чтобы создать план такого Условного театра, чтобы овладеть новой техникой такого театра, надо было исходить из намеков, делаемых по этому поводу самим Метерлинком
Превращение психических задач в физические
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕДВЕСТИЯ О НОВОМ ТЕАТРЕ
Значение простейших, физических действий в творчестве актера
Гармония не была нарушена в первых двух постановках («Чайка», «Дядя Ваня» ), пока творчество актеров было совершенно свободно
Виды психических действий. Условный характер классификации
Стремление во что бы то ни стало показать все, боязнь Тайны, недосказанности превращает театр в иллюстрирование слов автора
Физические и психические действия, предлагаемые обстоятельства и сценический образ
На сцене очень дорого время
СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР И ТЕАТР НАСТРОЕНИЯ
Практические выводы
Театрстудия был театром исканий новых сценических форм
Зарождение сценического действия
При Театрестудии создается Литературное бюро, и к участию в его работе привлекаются наши выдающиеся поэты новых литературных групп: «Весов» и «Вопросов жизни»
Оценка факта
Им поручено было «разрешить» «Смерть Тентажиля» Метерлинка
Два вида сценических отношений
Май месяц Театрастудии был знаменателен
Отношение— основа действия
Театрстудия основан был К. С. Станиславским
Сценическое отношение — путь к образу
ТЕАТРСТУДИЯ
СЦЕНИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТА
1 февраля 1912 г. С.Петербург
Практические выводы
12 октября 1908 г. С.Петербург
Специфика актерского воображения
7 марта 1908 г. Минск
Случайности ни сцене и их оправдание
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ СМЕРТИ ТЕНТАЖИЛЯ» В ТИФЛИСЕ 19 марта 1906 года
Сценическое оправдание — путь к вере
24 февраля 1906 г. Тифлис
Убежденность актера — необходимое условие убедительности его игры
31 января> 1906 г. НижнийНовгород
СЦЕНИЧЕСКАЯ ВЕРА
Мускульная свобода и сценическое внимание
6 января 1906 г. Спб., Саперный, Ю, 55
Принцип компенсации
Новый театр не должен быть подражательным, он должен стремиться во что бы то ни стало вырабатывать определенную индивидуальность, так как только индивидуальное искусство прекрасно
К ПРОЕКТУ НОВОЙ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУППЫ ПРИ МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ (1905 г.)
Свобода внешняя и внутренняя
10 апреля 1905 г.
Основной закон пластики
8 мая 1904 г.
СЦЕНИЧЕСКАЯ СВОБОДА
Конец декабря 1901 г. Москва>
Практические выводы
18 апреля 1901 г. Москва
Внимание формальное и творческое
l октября 1900 г. Москва
Внимание в жизни и на сцене
4 сентября 1900 г. Москва
Актер и зритель
23 октября 1899 г. Москва
О субъекте сценического внимания
29 сентября 1899 г. Москва
Сценическое внимание и фантазия
ИЗ ПИСЬМА К НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ
Нужно ли видеть то, чего нет?
Как важно, чтобы нам почаще рассказывали люди свои исповеди!
О непрерывной линии внимания
ЛИСТКИ, ВЫПАВШИЕ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (ПО ПОВОДУ КРАСНОГО ПЕТУХА» Г. ГАУПТМАНА) (1901 г.)
Правильный выбор объекта
ИЗ ЗАПИСЕЙ 1901 ГОДА
Творческий зажим и актерская сосредоточенность
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