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Отправлено admin Пн, 07/30/2012 - 16:32
Творческий зажим и актерская сосредоточенность
28 ноября 1901 г.
Объекты непроизвольного внимания актера
6 мая 1901 г.
Виды внимания
СЦЕНИЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ АКТЕРА
9 августа 1898 г. Пушкино
22 июля 1898 г. Пушкино
О методе работы над ролью
Внутренняя и внешняя техника. Единство чувства правды и чувства формы
8 июля 1898 г. Пушкино
28 июня 1898 г. Пушкино
Заканчивая характеристику системы К.С. Станиславском следует отметить универсальный, вневременной и всеобщий ее характер
22 июня 1898 г. Пушкино
Сценическое воспитание актера
30 января 1896 г. Москва
Вопрос о стиле бытового поведения советского артиста приобретает все большее и большее значение
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Дисциплинарно-этическое воспитание
Статьи, написанные Мейерхольдом совместно с другими авторами, печатаются в общей последовательности материалов
Воспитание художественного вкуса
Из бесед с Мейерхольдом, помещенных в различных органах печати, из газетных и журнальных отчетов о его выступлениях даны те, которые расширяют наши представления о его взглядах и его деятельности
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ АКТЕРА
Объем материалов по тому или иному спектаклю не всегда определяется значением спектакля
Синтез «переживания» и «представления»
Неустанные и чрезвычайно разносторонние искания выдающегося мастера сцены представляют огромный интерес
Действие — основной материал актерского искусства
Настоящее издание — первое собрание литературного наследия Всеволода Эмильевича Мейерхольда
Но не все реакции человека носят волевой характер и обладают одинаковой степенью сознательности
А середина 30х годов была порой несомненного сближения Мейерхольда со Станиславским
Действие — главный возбудитель сценических переживаний актера
И вот в 1934 году Мейерхольд приступил к постановке оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама»
Где творец и его образ?
В 30е годы Мейерхольд продолжал работу и по новому сценическому прочтению классики
Единство актера-образа и актера-творца
Особенно существенно и характерно для эволюции режиссерского искусства Мейерхольда
Мы страдаем и радуемся вместе с героем романа, живем его жизнью, его интересами и в то же время великолепно сознаем, что как сам герой
Программа перестройки театра в соответствии с новыми задачами времени, времени развернутого социалистического наступления, была изложена Мейерхольдом в брошюре «Реконструкция театра» (1930)
Природа сценических переживаний актера
Подводя итоги тридцатипятилетней сценической деятельности Мейерхольда и отмечая наиболее характерные черты его облика как художника
Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве
Трагедийные ноты звучали впрямую и в более ранних постановках Мейерхольда, но в советские годы он подошел впервые к проблеме трагедии в собственном смысле слова в 1929 году, когда осуществил постановку «Командарма 2» И. Сельвинского
О ПРИРОДЕ АКТЕРСКОЙ ИГРЫ
Выступая в 1936 году в Ленинграде с докладом на тему «Маяковскийдраматург», Мейерхольд говорил: «Наши театры в долгу перед Маяковским
Зритель — творческий компонент театра
Творчество актера— основной материал режиссерского искусства
Союз Мейерхольда с Маяковским был явлением глубоко закономерным
Так уже в этом облике Чацкого вырисовываются не только контуры его образа, которые были переданы Э. Гариным в постановке 1928 года, но и главная мысль режиссера
Драматургия — ведущий компонент театра
Но дело не сводилось только к формальной завершенности
Действие — основной материал театрального искусства
Поэтому А. В. Луначарский и увидел в «Бубусе» известный шаг вперед — от «биомеханики» к «социомеханике», пользуясь его определениями
Актер — носитель специфики театра
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕАТРА
Как мы уже видели, Мейерхольд всегда очень остро ощущал условное начало в театре
Могла ли служить подтверждением этого вывода практика театра, руководимого Мейерхольдом?
Эту истину я постиг в своей собственной творческой практике
Усложнение задач, стоявших перед советским театром, настоятельно требовало расширения путей и средств их решения
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО
Властно подчиняя Островского своему видению, Мейерхольд развивал, оригинально и поновому, некоторые мотивы и особенности, присущие пьесе
ЗАХАВА, БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ (1896-1976) русский актер, режиссер, педагог, театровед
Когда в заметке, к постановке «Зорь» Мейерхольд писал о том, что «красноармейцы не захотят пойти со знаменами на спектакль «Дядя Ваня», а пойдут на тот спектакль, который они считают своим», то он, конечно, допускал ошибку
Несомненна прямая связь между «биомеханикой» «Великодушного рогоносца» и «шутками, свойственными театру» в спектаклях периода Студии на Бородинской
В обозрение, каким был по своей природе этот спектакль, щедро включались различные материалы текущего политического дня — телеграммы РОСТА, отрывки из статей «Правды» и «Известий»
В постановке «Зорь» наглядно отразилось горячее желание связать театр с революционной современностью
Мейерхольд хотел, чтобы создаваемый им новый театр был театром открыто тенденциозным, агитационным, политическим
В 1918 году на сцене бывшего Александрийского театра, ставшего теперь Государственным театром драмы, в содружестве с художником А. Я. Головиным Мейерхольд поставил «Петра Хлебника» Л. Н. Толстого
Уже по первым документам послеоктябрьского периода деятельности Мейерхольда можно судить о том, с каким энтузиазмом встретил он победу пролетарской революции, начало новой исторической эры
Вот главное в заметке «Война и театр»
В одной из заметок, включенных в книгу «О театре», Мейерхольд затрагивает проблему, которую он сам определяет словами — Революция и Театр
В статье «Балаган» (1912) Мейерхольд пишет: «Великие открытия и всевозможные перевороты в жизни духа и техники нашего времени снова ускорили темп мирового пульса. Нам не хватает времени
Ставя драму Лермонтова, Мейерхольд стремился проникнуть в своеобразную атмосферу романтизма 30х годов XIX века
В этих высказываниях Мейерхольда отчетливо проявляется стремление выйти на широкие просторы творчества
В статье «Балаган» (1912) Мейерхольд подчеркивал: «Основное в гротеске — это постоянное стремление художника вывести зрителя из одного только что постигнутого им плана в другой, которого зритель никак не ожидал»
Пьеро играл сам Мейерхольд. Он создавал образ большой трагической глубины
В блоковском «Балаганчике» Мейерхольд впервые так отчетливо выразил концепцию трагического гротеска
Новые перспективы открывались для развития театра в использовании сценической условности, живописномузыкальных свойств театрального искусства
Однако для Станиславского сотрудничество с английским режиссером было и спором с ним
Деятельность Мейерхольда как режиссера и руководителя Товарищества новой драмы обнаруживает несомненную противоречивость
Казалось бы, при таком восприятии того, что окружало молодого артиста в МХТ, не могло быть места для какихлибо сомнений и неудовлетворенности
Особое место в ряду ролей, сыгранных Мейерхольдом в МХТ, заняли чеховские образы и образ Иоганнеса Фокерата
Типичнейшим представителем этого нового типа актера был и молодой Мейерхольд
Всеволод Эмильевич Мейерхольд родился в Пензе 10 февраля 1874 года в семье предпринимателя, выходца из Германии
Это одна из причин, почему издание литературного наследия В. Э. Мейерхольда приобретает особое значение
Мейерхольд принадлежит к числу тех художников, которые с особой остротой и раньше многих других почувствовали победоносную окрыляющую силу пролетарской революции
Выдающийся мастер режиссуры Всеволод Эмильевич Мейерхольд принадлежит к числу крупнейших деятелей советского театра
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