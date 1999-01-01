Казанские эксперты: Вступление в ВТО не сулит ничего хорошего

На днях Совет федерации России ратифицировал протокол о вступлении России в ВТО, после чего вопрос о присоединении нашей страны к этой организации можно считать фактически решенным. Однако данный шаг продолжает вызывать опасения у большого количества граждан России, прогнозирующих негативные последствия для отечественной экономики. Казанские эксперты также единодушны в том, что вступив в ВТО, Россия больше проиграет, нежели выиграет.

Доктор экономических наук, профессор КФУ, генеральный директор Татарской академии управления инновационной экономики Ильдар Аблаев:

- Это решение совершенно не просчитано и является палкой о двух концах. И минусов я вижу больше, чем плюсов. ВТО не коснется поставщиков нефти и газа, а также ВПК, однако сильно ударит по нашему сельскому хозяйству и легкой промышленности, а также по машиностроению. Под угрозой окажется КАМАЗ, авторынок будет завален дешевыми китайскими машинами. В плюсе могут оказаться лишь металлурги и поставщики зерна.

Профессор КНИТУ, член АНН РТ Вадим Хоменко :

- Россия не подготовлена к вступлению в ВТО. Мы на данный момент экономически очень слабы. Для того, чтобы на равных присоединиться к такой организации, Россия должна была в течение 20 последних лет накапливать мощь, развиваться. Но у нас шел обратный процесс, наблюдался развал производства. Задача развития экономики и производства стоит перед Россией предельно остро, вне зависимости от того, находится наша страна в ВТО или нет. И если это решение принято в верхах и от него уже не уйти, то пусть присоединение к ВТО простимулирует нас на укрепление собственных позиций в мировой экономике.

Кандидат экономических наук Рустам Курчаков:

- Вступление России в ВТО - это один огромный минус. Плюсов я в этом не вижу. Про опасности и риски этого решения эксперты-ученые пишут уже много лет, но кто к ним прислушивается? Я тоже не хочу повторяться, потому что все неравнодушные люди и так в курсе, чем грозит слабой экономике России подобный шаг. А те, кто уже принял решение о присоединении страны к этой организации, все равно его не отменят. Боюсь, нам вновь придется на самих себе испытать последствия этой большой ошибки.