«Музыка веры» без границ прозвучит в Казани

Правосланая, исламская и иудейская духовная музыка прозвучат в Казани с одной площадки. 7 июня на открытой площадке Пушечного двора в Казанском Кремле состоится гала-концерт I Международного фестиваля духовной музыки «Музыка веры».

- Музыкальная составляющая концерта будет сильно отличаться от всего того, чтобы раньше происходило в Казани.Это полистистилистика, полижанровость и, в нашем случае, приставка «поли» - в основе фестиваля. Что важнее – наша общность или наша разность? Мы задавали себе это вопрос при организации фестиваля. Поэтому в Казани на гала-концерте будет все: рэп, электронная музыка, джаз, музыка богослужений. Мы все разные, но, все же, смогли объединиться одной идеей. У «Музыки веры» нет границ, нет формата. Конечно, такое смешение требует особой осторожности, связанной с соблюдением традиций, характерных для разных конфессий, - рассказала журналистам музыкальный директор фестиваля, рукуводитель Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.

По словам первого заместителя министра культуры РТ Ирады Аюповой, фестиваль не только нацелен на укрепление толерантных отношений между народами Татарстана, но и ставит своей целью помочь возрождению древних центров веры – Болгара и Свияжска.

- При планировании меропритий в рамках подготовки Казани к Универсиаде были предложения, чтобы задействовать и другие города Татарстана.Уже три года в республике реализуется программа по возрождению Свияжска и Болгара, поэтому эти города вошли в состав площадок фестиваля «Музыка веры». Ведь если мы хотим сделать их полноценными туристическими центрами, то музыка – это тоже инструмент, с помощью которого происходит объединение людей, она может привлечь внимание к Татарстану - заметила Аюпова.

Фестиваль стартовал в Татарстане 10 июня концертом в Болгаре в день 1090 приятия ислама Волжской Булгарией. 6 июля в Свияжске в открытой после восстановления церкви Святителя Германа прозвучит православная духовная музыка.

В Казани же, 10 июля концерт пройдет в Кремле – площадке, имеющей как исламскую, так и христианскую составляющую. По словам организаторов, они постарались объединить в равных пропорциях – исламский, православный и иудейский компонент, чтобы толерантность присутствовала даже в распределении времени для музыкантов.

Казанцев и гостей города в это день ждут выступления мугамного трио из Азербайджана, государственного камерного хора РТ, ди-джея Артура Jai, ансамбля духовной музыки «Святилен» из Иваново, коллектива «Джаз Бас Театр Алекса Ростоцкого», гитариста Энвера Измайлова из Украины, главного звонаря Ярославской епархии Владимира Дегтярева, солистки Тини Кузнецовой из коллектива «Zventa Sventana», органистки Лады Лабзиной, певицы Айгуль Хайри, клезмерского ансамбля «Симха» и других.

Вход на концерт свободный.

Для всех желающих 6 июля от здания ГБКЗ имени С.Сайдашева в 8:00 будет отъезжать автобус, на котором можно будет бесплатно отправиться на концерт в Свияжске.