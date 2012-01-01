ЕГЭ в Казани: лучшим стал 131-ый лицей
В столице республики составлен рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ 2012.
Лучшие школы, чьи выпускники показали лучшие результаты по итогам ЕГЭ-2012 года по двум обязательным дисциплинам – русскому языку и математике, назвал руководитель городского Управления образования Казани Ильсур Хадиуллин. Так, согласно прозвучавшей из его уст информации «тройка лидеров» выглядит следующим образом:
I место - лицей №131, Вахитовский район (русский язык - 78,6, математика – 72,1);
II место - НОУ «Елена-сервис» (русский язык - 82,0 и математика - 61,6);
III место - лицей им. Лобачевского при КФУ (русский язык -77,7 и математика - 61,1).
В первую десятку также вошли:
- гимназия №7 Ново-Савиновского района
- гимназия №19 Приволжского района
- лицей №145 Авиастроительного района
- гимназия №36 Авиастроительного района
- лицей-инернат №7 Ново-Савиновского района
- гимназия №122 Московского района
- СОШ №39 Вахитовского района.
Как отметил глава городского образования, средний показатель ЕГЭ среди выпускников дневных школ Казани по русскому языку составил 67,3 (2011 – 65,2), а по математике 49,8 (2011 – 51) баллов. Тогда как в целом по Татарстану средний балл по русскому языку - 64,3, по математике – 48,5.
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