На улицах Казани тестируют новую уборочную технику

Первая партия новой техники уже закуплена властями города, теперь 14 машинам предстоит пройти процесс тестирования на улицах города.

Если итогами работы новых машин будут довольны, то автопарк уборочной техники Казани пополнится еще парой десятков единиц. Тест-драйв будет проходить на протяжении всего лета. Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, зимой была разработана новая система очистки и вывоза снега, теперь пришло время обновить и летнюю технику. Сейчас на улицах города будут опробованы как крупные машины для уборки дорог, так и малогабаритные - для работы на тротуарах. Главное их преимущество - это маневренность, которая позволяет им функционировать на забитых автомобилями дорогах, в перегруженных парковками дворах и узких улицах.