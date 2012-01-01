В Татарстане отключают телевидение
Сегодня и в ближайшие дни в Набережных Челнах и Казани будет прекращена трансляция ряда телеканалов и радиостанций.
По информации управления Роскомнадзора РТ отключения начнутся уже сегодня – 16 июля, в Набережных Челнах. В связи с ремонтными работами в Набережночелнинском радиотелевизионном центре с 16 по 19 июля с 8:00 до 16:00 будет прекращено вещание телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия-К», «ТНТ», ТНВ», радиостанции «Радио России», «Маяк», радио «ТНВ».
В Казани отключение ряда крупных федеральных и местных телеканалов ожидается 18 июля в связи с проведением профилактических работ крупных компаний, осуществляющих ретрансляцию - ЗАО «Телекомпания «Вариант» и ЗАО «Канал 6».
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