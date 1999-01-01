В Татарстане рожают больше чем, в целом, в России

По сравнению с РФ показатель рождаемости в Татарстане выше на 7,1%, по сравнению с ПФО - на 7,9%.

Об этом поведал сегодня на брифинге в Доме правительства РТ Министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов. Он отметил, что в Татарстане наметился стабильный прирост населения, который происходит за счет двух тенденций: роста рождаемости и прогрессивного снижения смертности. Первый в РТ отмечается с 2006 года и только за последние пять лет вырос на 37,5%. При этом уровень смертности в 2011 году был самым низким за последние 11 лет, и составил 12,4 смертей на тысячу человек. За шесть месяцев текущего года этот показатель снизился еще, дойдя до 12,2.

За первое полугодие 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011-го родилось на 2 тыс. 537 детей больше (рост 9,5%). Показатель рождаемости сейчас составляет 13,8 на 1000 населения (для сравнения - 13,4 по итогам 2011 года). Если в 2011 году родилось за год на 2033 ребенка больше, чем в 2010 году, то за 6 месяцев текущего года уже родилось на 2537 детей больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.