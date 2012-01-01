Завтра закрывается лагерь "Доброград-2012"
С 11 по 17 июля 2012 года в Лаишевском районе на берегу реки Кама проходит ежегодный добровольческий палаточный лагерь «ДоброградЪ», в котором принимают участие активисты и координаторы добровольческого движения из 15 муниципальных образований Республики Татарстан.
Лагерь организован Региональной молодежной общественной организацией «Центр развития добровольчества Республики Татарстан». В этой смене ребят ждали мастер-классы, семинары, которые проводили президент Российского центра развития добровольчества Галина Бодренкова, а также исполнительный директор Благотворительного фонда «Созидание» и общественной организации «Лаборатория социальной рекламы» (Москва) Елена Захарова. Кроме того, татарстанские участники узнали об опыте работы аналогичного лагеря с Координаторами добровольческого движения Красноярского края и организатором Слета добровольцев России «Доброград» из Ставрополя.
По старой доброй традиции состоялся конкурс малых грантов при поддержке Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Общественного благотворительного фонда поддержки детей сирот и инвалидов «НАЗ». Приоритетными направлениями конкурса в этом году стали помощь детям в трудной жизненной ситуации и историко-культурное возрождение. Во вторник смена лагеря будет закрыта, организаторы подведут итоги и участники разъедутся до следующей встречи в рамках лагеря "ДоброградЪ".
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